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  4. Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 19.03.2020 22:04 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde kalp krizi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İdlib'de bir askerin, pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları sırasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu anımsattı.

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Kalkanı Harekatı idlib bölgesi Kalp Krizi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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