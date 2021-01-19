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Milli Sporcu Nesim Turan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu

19.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Nesim Turan, Gediz Ortaokulu öğrencilerinin sorularını cevapladı.Atatürk Ortaokulu tarafından sağlıklı nesiller yetiştirme amacı ile Corpore Sano-Young Healthy Students’ isimli Ka229 Erasmus öğrenci hareketliliği ve eTwinning projesi kapsamında spor buluşmaları adlı bir etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında Paralimpik Milli Masa Tenisi oyuncusu Nesim Turan, oluşturulan sanal sınıfta öğrenci ve velilerin sorularını cevapladı.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Nesim Turan, Gediz Ortaokulu öğrencilerinin sorularını cevapladı.
Atatürk Ortaokulu tarafından sağlıklı nesiller yetiştirme amacı ile Corpore Sano-Young Healthy Students’ isimli Ka229 Erasmus öğrenci hareketliliği ve eTwinning projesi kapsamında spor buluşmaları adlı bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Paralimpik Milli Masa Tenisi oyuncusu Nesim Turan, oluşturulan sanal sınıfta öğrenci ve velilerin sorularını cevapladı. 2014 ve 2018 Dünya paralimpik masa tenisi şampiyonluğunu, 2015 Avrupa şampiyonluğunu elinde bulunduran milli sporcu Nesim Turan, hayattaki başarı hikayesini ailesine, çevresine ve arkadaşlarına borçlu olduğunu ifade etti.
En başta ekipman sıkıntısı bile çektiklerini ama şampiyonluktan sonra destek gördüklerini anlatan Turan ; “Masa Tenisine başladığım zamanlarda bu kadar dereceler elde edeceğimi hiç düşünmüyordum, çalışmalar sayesinde buraya kadar geldim. Başarı çalışmakla ve vazgeçmemekle beraber geliyor. Çalışmaktan vazgeçmediğin zaman her şeyi başarabiliyorsun aslında. Hedefim 2021 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya kazanarak ülkemi ve ailemi gururlandırmak " diye konuştu.
Ebru Apaydın moderatörlüğünde yürütülen oturuma yoğun ilgi gösteren öğrenci ve veliler Nesim Turan’a 2021 Tokyo olimpiyatlarında başarı dileklerini iletmelerinin ardından etkinlik sona erdi.

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