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Milli sporcu olmak için Murat Nehri’nde kürek çekiyorlar

09.08.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 yıl önce kurulan ve Türkiye’deki yarışmalarda derece elde etmeyi başaran Genç Gençlik Rafting Spor Kulübü sporcuları, milli forma giyme hedefiyle Murat Nehri’nde rafting yapıyor.

Milli sporcu olmak için Murat Nehri’nde kürek çekiyorlar

Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 yıl önce belediye ve kaymakamlık desteğiyle çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için kurulan Genç Gençlik Rafting Spor Kulübü, 16’sı kadın 46 sporcuya ev sahipliği yapıyor. Kulüp bünyesindeki rafting ve kano takımlarına dahil edilen genç sporcular, antrenör Mahmut Arif Kaya eşliğinde Murat Nehri’nde botlarda antrenman yapıyor. Bugüne kadar katıldıkları Tunceli, Van, Şırnak, Hakkari, Mardin, Adıyaman, Yozgat ve Düzce’de yapılan Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden rafting takımının hedefi Tunceli’de yapılacak olan yarışmalarda da dereceye girerek milli takıma seçilmek.

Yaklaşık 4 yıldır rafting yaptıklarını belirten Antrenör Mahmut Arif Kaya, “Bu 4 yıl içerisinde Türkiye şampiyonalarına, Dünya Grand Prix’si, okul sporlarında birçok başarıya imza attık. 2021 yılında Yozgat’ta yapılan Dünya Grand Prix’sinde takımımız 3. oldu, sonrasında yine Yozgat’ta ve Düzce’de yapılan Türkiye şampiyonalarında takımlarımız 2. ve 3. oldu. Okul sporlarında 6 branşta 5 kupa aldık, hep 2-3 olduk ama şimdiki hedefimiz Tunceli’de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Analig yarışmalarında Türkiye şampiyonu olmak. Bunun için de bu yaz döneminde öğrencilerimizle beraber antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda 46 tane lisanslı sporcumuz var. Bunların 16 tanesi kadın, 30 tanesi erkek. Kadın sporcularımızı daha çok bu ortama çekmek istiyoruz, erkek sporcularımızla bu yaz döneminde internet kafelerde boş zaman geçireceğine hem güzel bir spor, elit bir sporcu olarak sunmak istiyoruz. Zaten milli takım rezervinde inşallah sporcularımız gidecek, bundan eminim. Bu güzel nehrin kenarına bizim de bir barınma alanlarımız güzelleştirilirse çocukların giyinmesi, yemesi, içmesi buralarda karşılanırsa biz daha verimli daha sağlıklı antrenmanlar yapabileceğiz. Hedefimiz milli takım, yarın öbür gün Bingöl’den işte bu kadar sporcu milli takıma verdik, bunu duymak istiyoruz inşallah. Tunceli’de bunu başaracağız onun için hazırlandık” dedi.

“ANNEM KADINDAN SPORCU OLMAZ DEDİ”

Sporculardan Beyza Olgun " Murat Nehrinde rafting yapıyoruz. Gayet de güzel bir spor, ilk başta buna başladığımda annem karşı çıktı. Yapamazsın, kadın sporcu olamaz, tehlikeli gösterdiler hiçbir şey yapamayacağıma şartladılar. Tabii yarışlara gittikten ve başarıları gördükten sonra buna sevindiler. Daha çok gitmemi istediler. 2022 yılının Haziran ayında Rize’de Türkiye ikinciliğimiz oldu. Kızlar da aynı şekilde Yozgat’ta dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu. Yozgat Çekerek ilçesinde de yine aynı şekilde kız takımımız Türkiye ikincisi oldu. Mix takımımız da Türkiye üçüncüsü oldu. İnönü takımımız küçük yıldız kızlar onlar da Türkiye üçüncüsü oldu. Şu anda tek hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak, milli takıma gitmek, milli takım formasını giymek. Yani o gurur üstümüze taşımak. Bingöl’den de kız milli takım oyuncuları da çıktı demek” şeklinde konuştu.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMAK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR SPOR"

Erkek kano sporcusu Bedirhan Yılmaz ise “4 yıldır rafting sporu ile uğraşıyorum. Rafting sporu hem dersleriniz açısından hem de sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak durmak için çok güzel bir spor. Her türlü yönden bizi iyiye iten imkanlarımız var. Tunceli’de yapılacak olan yarışmalarda inşallah Türkiye şampiyonu olup milli takımlara seçilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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