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Milli sporcular ödüllendirildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından Badminton branşında milli olan sporculara teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edildi.Erzincan’da bir Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu’ya Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Tan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şule Arslan, Badminton Milli Antrenörleri Murat Sönmez, Uğur Erçetin ve Badminton branşında çeşitli yaş guruplarında milli olan sporcular eşlik etti.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından Badminton branşında milli olan sporculara teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edildi.
Erzincan’da bir Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu’ya Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Murat Tan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Şule Arslan, Badminton Milli Antrenörleri Murat Sönmez, Uğur Erçetin ve Badminton branşında çeşitli yaş guruplarında milli olan sporcular eşlik etti. Kahvaltının ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına geçilerek başarılı sporcular Badminton Milli Antrenörleri Murat Sönmez, Uğur Erçetin ve Badminton branşında çeşitli yaş guruplarında milli olan sporcular Nazlı Can İnci Avrupa Şampiyonu, Bengisu Erçetin Avrupa Şampiyonu, Zehra Erdem Avrupa Şampiyonu, Emre Sönmez Avrupa üçüncüsü, İlaydanur Özelgül Liseler Dünya üçüncüsü, Mehmet Çapar Avrupa üçüncüsü, Murathan Eken Liseler Dünya beşincisi, Cansu Erçetin Avrupa üçüncüsü, Avrupa üçüncüsü Yasemen Bektaş’a Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından plaket, teşekkür belgesi ve hediyeler takdim edildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Badminton Milli Takımlar hocası Murat Sönmez “Ticaret ve Sanayi Odamızın böyle bir birliktelikte sporcularımızı dinlemeleri bizi gerçekten Onore etti gerek ulusal gerekse uluslararası arenada ülkemizi çok başarıyla temsil ediyor şu an balkanlarda ve Avrupa’da özelikle badminton branşında Erzincan’ı bilmeyen ülke kalmadı gibi en son çok önemli bir başarıya imza attık yaklaşık 8 ila 12 yıl çalışmalarımız sonucu A Milli takımına Erzincan’dan yedi sporcu girdi. Bunlar Fransa’da büyükler Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Bu bizim için gerçekten onur verici bir olay birde bu yıl içerisinde Türkiye badminton alanında en iyi derece Avrupa üçüncülüğü yine onu da Erzincanlı sporcular kazandı buda bize ayrıca bize gurur verdi. Dertlerimizi Sayın Başkanımız dinledi, daha yukarı nasıl çıkarabiliriz Erzincan’da Badmintonu onu değerlendirdik inşallah bu konuda bize yardım sözü verdi. Bize yardımlar arttıkça bizlerde Uluslararası arenada hedefimiz olan olimpiyatlarda Erzincanlı sporcuları en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil edecek kapasiteye gelebilmemiz için gerekli yardımlar yapılırsa inanın bir sonraki olimpiyata en az iki sporcumuzu göndermek istiyoruz. Bu da bizim için Erzincan için Ülkemiz için çok önemli olacağına inanıyorum” dedi.

Ödül töreni sonrası Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu konuşmasında “Erzincan olarak spordaki başarılarınızın en üst seviyesi badminton branşında duyduk. Bu konuda emekleri olan başta Murat hocam ve Uğur hocam olmak üzere tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Murat hocamızdan dinlediğimiz kadarıyla sıkıntılarını eksiklerini dinledik kendilerine nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bir fikir alışverişinde bulunduk. Biz de Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm sporcularımızın arkasındayız. Elimizden geleni yapacağımızı kendilerine bildirdik. 12 Şubat’ta Fransa’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında yarışacak sporcu arkadaşlara şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah yine yüzümü güldüreceklerini ve her zaman yaptıkları gibi güzel başarılarla tekrar ilimize döneceklerini düşünüyoruz. Badmintonda Milli takım sporcularımızın yüzde yetmişinin Erzincan’dan çıktığını öğrendim tabi hocamızın da Erzincanlı olması güzel bir şey Bu yüzden tüm desteğimizle arkanızda olduğumuzu isteriz. Elimizden gelen ne varsa yapacağız” diye konuştu

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