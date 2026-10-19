Milli Takım ile anlaşan Sergen Yalçın'ın eski sözleri gündem oldu! "Yıldız falan değil..."

Türkiye Futbol Federasyonu ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Sergen Yalçın'ın, milli takım ve mevcut teknik direktör Vincenzo Montella hakkında daha önce yaptığı değerlendirmeler yeniden konuşulmaya başlandı. Yalçın'ın özellikle Kenan Yıldız ile Arda Güler'i kıyasladığı açıklamaları, olası görevi öncesinde gündem yarattı.

"MİLLİ TAKIM TÜRKİYE'DEKİ EN ÜST GÖREVDİR"

Sergen Yalçın'ın milli takım teknik direktörlüğü ve bu göreve getirilecek isimlerin geçmiş başarıları hakkındaki sözleri de yeniden gündeme geldi. Milli takımın başına geçmenin Türkiye'de üstlenilebilecek en önemli görevlerden biri olduğunu belirten Yalçın, bu göreve gelecek teknik adamların belirli başarı ölçütlerini karşılaması gerektiğini savunmuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milli takım çok önemli bir görev. En üst görevdir Türkiye'deki, doğru mu? Milli takıma hoca olmak için mutlaka bir yerden bir şeyleri tutturman gerekiyor. Lig şampiyonluğun olacak. Ya çok önemli bir başarıların olacak, bir şeyin olacak. Bu gelenlerin böyle bir başarısı yok ki. Hiçbir, hiçbir başarı."

MONTELLA'YI DA ELEŞTİRMİŞTİ

Sergen Yalçın, yaklaşık iki yıl önce yaptığı açıklamalarda Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'ın başına getirilmesini de sorgulamıştı. Kafa Sports'taki yayında konuşan Yalçın, milli takım teknik direktörlüğü için başarı kriterlerinin önemine dikkat çekerek İtalyan çalıştırıcıyı eleştirmişti.

Yalçın, Montella hakkında şu sözleri kullanmıştı:

"Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?"

"BU JENERASYONU HEBA ETMEYİN"

Yalçın'ın Montella'ya yönelik eleştirileri yalnızca teknik direktörün geçmiş başarılarıyla sınırlı kalmamıştı. Milli takım kadrosunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten deneyimli teknik adam, Orkun Kökçü'nün milli takım dönüşlerinde yaşadığı moral durumuna da değinmişti.

Yalçın, genç ve yetenekli oyunculardan oluşan jenerasyonun doğru yönetilmesi gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Montella'nın Orkun'u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyordu. Orada bazı problemler var, söyleyeyim. Bu jenerasyon çok iyi bir jenerasyon. Bu çocukları Montella'yla falan heba etmeyin, yazık oluyor."

"BEN BU TAKIMI UÇURURUM"

Sergen Yalçın, Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında alınan yenilginin ardından katıldığı bir programda da Montella'nın kadro tercihlerini ve oyun anlayışını eleştirmişti. A Milli Takım'ın elindeki oyuncu grubunun önemli bir potansiyele sahip olduğunu savunan Yalçın, kendi teknik direktörlük yaklaşımına ilişkin iddialı ifadeler kullanmıştı.

Deneyimli teknik adam, açıklamasında şu sözleri söylemişti:

"Montella'nın yerinde ben olsam, Fatih hoca olsa bu takımı, bu takımı uçururuz."

TFF ile Sergen Yalçın arasında prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddiaların ardından, deneyimli teknik adamın milli takım ve oyuncular hakkındaki geçmiş açıklamaları yeniden tartışılmaya başlandı. Ancak anlaşma ve resmî görevlendirmeye ilişkin kesin durumun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'IN KENAN YILDIZ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilen Sergen Yalçın'ın, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkındaki yorumları dikkat çekti. Genç oyuncunun performansını eleştiren Yalçın, Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın aynı seviyede değerlendirilmemesi gerektiğini savunmuştu.

Yalçın, iki futbolcu arasındaki farkı anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ya Kenan'a çok yıldız oyuncu falan diyorlar ya hiç öyle bir oyuncu değil. Hiç öyle bir oyuncu değil hem de. Arda'yla Kenan'ı yan yana koyamazsın. İkisi yan yana durmaz yani. Teraziyi şöyle yaparsan Arda burada olsun Kenan burada, terazi böyle olur bak şöyle. Arda burada olur Kenan burada olur ikisini kıyaslarsan. Çok farklı ikisi birbirinden."

Kenan Yıldız'ın hücum performansını da eleştiren deneyimli teknik adam, genç futbolcunun bire bir pozisyonlardaki etkisi ve topla yaptığı tercihler konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Hücum varyasyonu olarak abi Kenan hiçbir şey yapmıyor. Ne adam geçiyor ne dripling yapıyor ne top tutuyor, aldığı topu rakibe veriyor. Bu tarz bir oyuncuya bu kadar süre katlanamazsın."