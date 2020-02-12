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Milli takıma gidecekler

DÜZCE HABERLERİ  | 12.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Düzce Belediyespor Güreş Sporcuları Ertuğrul Topal ve Sergen Türkan Kastamonu ve Bartın’da düzenlenen grup müsabakalarından madalya ile döndü.Düzce Belediyespor ulusal müsabakalarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Düzce Belediyespor Güreş Sporcuları Ertuğrul Topal ve Sergen Türkan Kastamonu ve Bartın’da düzenlenen grup müsabakalarından madalya ile döndü.
Düzce Belediyespor ulusal müsabakalarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç sporcuların başarısına büyük önem veren Belediyespor Kulübü sporcularından Ertuğrul Topal ve Sergen Türkan, iki farklı kategoride sergiledikleri hünerleri ile altın ve gümüş madalya kazandı. Kastamonu ve Bartın’da okullar arası düzenlenen grup müsabakalarında rakiplerini yenen Ertuğrul Topal, şampiyon olarak altın madalya kazanırken, Sergen Türkan da ikinci olarak gümüş madalyayı Düzce’ye getirdi.

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