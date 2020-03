Milli takımın yarısı Manisalı cimnastikçilerden

Sporcuları tebrik etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar da cimnastik branşında gelen bu başarının hem kulübü hem de Türkiye’yi uluslar arası platformda temsil etme olanağı oluşturduğunu ifade ederek, Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden sporcuları kutladı.

12-14 yaş kategorisinde, Selin Özermiş, Yudum Atan ve Süleyman Kaan Gürcan triosu (üçlüsü) Türkiye Şampiyonu, Yağız Selim Surel, Gülce Naz Mutlu ve Göktürk Balcı triosu da Türkiye 3’üncüsü oldu, Göktürk Balcı, tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Süleyman Kaan Gürcan, tek erkekler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü, Selin Özermiş, tek bayanlar kategorisinde Türkiye 2’ncisi, Süleyman Kaan Gürcan ve Selin Özermiş, çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Göktürk Balcı ve Gülce Naz Mutlu, çiftler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu. 15-17 yaş kategorisinde ise, Okay Arsan ve Şimal Seyman, çiftler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken; Belinay Yetişen, Okay Arsan ve Şimal Seyman triosu Türkiye 2’ncisi, Okay Arsan, tek erkekler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı.