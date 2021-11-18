Milli tekvandocular Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Birçok yaş kategorisinde Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda milli tekvandocular mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Seixal'de yarın başlayacak ve 21 Kasım Pazar günü sona erecek şampiyonada, Türkiye'yi 34 disiplinde 26'sı erkek, 23'ü kadın olmak üzere 49 milli sporcu temsil edecek.

Son 3 şampiyonada takım halinde birinci olan Türkiye, tatamideki unvanını Portekiz'de de korumaya çalışacak.

