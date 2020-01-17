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  4. Millitvekili Kaya kızının okulu’nda karne dağıttı

Millitvekili Kaya kızının okulu’nda karne dağıttı

ÇORUM HABERLERİ  | 17.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, memleketi Osmancık’ta öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, memleketi Osmancık’ta öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Milletvekili Kaya, kızı Ayşe Naz’a karnesini kendisi verdi.
2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatili başladı. Osmancık’ta 8 bin 411 öğrenci ve 462 öğretmen tatile girerken, karne dağıtım töreni Akşemseddin İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi.
Milletvekili Kaya ve protokol üyeleri sınıflara girip, karne dağıtarak, öğrencileri tebrik etti. Milletvekili Kaya, kızı Ayşe Naz’a karnesini kendisi verirken eşi Güllü, büyük kızı Meliha Şevval’de tüm çocukların karne sevincine ortak oldu.
’Milletvekili Kaya öğrencilerden söz aldı’
Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, karne dağıtım töreninde minik öğrencilerden söz aldı. Telefon, tablet bağımlılığına karşı öğrencilere uzak durması tavsiyesinde bulunan Milletvekili Kaya, “Yarıyılda telefon ve tabletlerden uzak duracağız, çok oynamayacağız, anne ve babanızın kontrolünde bakacaksınız söz mü?” diye sordu, öğrenciler ise hep bir ağızdan “söz” diye cevap verdi.
Karne dağıtım törenine Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ertan Çoban, Adem Dağcı, Mehmet Barış İpek, Okul Müdürü Rafet Namalır, öğretmen ve veliler katıldı.

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