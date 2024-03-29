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  4. Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB ortak sınav soru ve cevaplarını yayımladı: Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı açıklandı

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB ortak sınav soru ve cevaplarını yayımladı: Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı açıklandı

29.03.2024 09:42
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Milyonlarca 6. ve 9. sınıf öğrencisinin bir ilk yaşadığı ortak sınav soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleşen sınavda öğrenciler ilk kez açık uçlu ve kısa cevaplı sorularla karşı karşıya kaldı. Peki 2024 ortak sınav sonuçları nasıl öğrenilir, ortak sınav sorgulama ekranı açıldı mı? Ortak sınav için son dakika gelişmesinin detayları belli oldu.

Ortak sınav sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından bekleniyor. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar 26-27 Mart tarihlerinde tamamlandı. Sınavlarda ilk kez öğrencilerin kendi cümleleriyle yazdıkları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular da kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı.

ÖĞRENCİLER BİR İLKİN HEYECANINI YAŞADI

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart'ta; 6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart'ta ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

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Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, ilk kez açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Türkçe dersi 6. sınıf yazılı sınavında 14 çoktan seçmeli soruyla birlikte 2 açık uçlu soru kullanıldı. 6. sınıf matematik yazılı sınavında ise 10; 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı yazılı sınavında 7 ve 9. sınıf matematik yazılı sınavında ise 8 açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı.

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SINAV SONUÇLARINI KİM DEĞERLENDİRECEK?

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf Türkçe dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından, diğer dersler için de okul müdürlüklerinin karar doğrultusunda zümreler, ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu okul zümre öğretmenlerince yapılacak.

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ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? İŞTE SORGULAMA EKRANI

Türkçe dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

  1. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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meb açık uçlu soru ortak sınav sonuçları
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