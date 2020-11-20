Mimar Sinan Diyarbakır’da çocuklara anlatılıyor

Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği desteğiyle toplanan gençler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM’de ‘Ben, Mimar Sinan’ isimli tiyatro oyununu vatandaşlara tanıttı.

Turgut Özakman’ın kaleme aldığı ‘Ben, Mimar Sinan’ isimli tiyatro oyununu Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocuklara ulaştırmayı hedefleyen üniversiteli gençlerin son durağı Diyarbakır oldu. Bölgenin ve Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM’de açılan stantta özellikle çocuklar için sergilenen ve Mimar Sinan’ın hayatının anlatıldığı ‘Ben, Mimar Sinan’ oyunu ile tarihsel farkındalık, değerlerin bilinmesi ve korunması hedefleniyor. Ersin Metin Önal’ın fikriyle hayata geçirilen projenin, sanat yönetmenliğini Sivas Görsel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Sema Çiftçi, proje yöneticisi Semih Kaya, oyunculuğunu ise Vedat Çiftçi üstleniyor.

“Ninova Park AVM olarak sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz”

Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, standı ziyaret ederek gençlere destek verdi. Ninova Park AVM yönetimi olarak Sivas’tan gelen misafirleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Çetin, “Derneğin faaliyetlerini destekliyoruz. Ninova Park AVM olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman öncü olduk. Güneydoğu Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Ninova Park AVM bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya devam edecektir. Buraya gelen ekip, bizler için de çok büyük bir değer olan Mimar Sinan’ı ortaya çıkarmak ve onun üzerinden sosyal bir farkındalık oluşturmak adına bir tiyatro etkinliği gerçekleştiriyor. Bu tiyatro etkinliğini sosyal medya platformlarından isteyen kişilere ulaştıracaklar. Ninova Park AVM olarak biz bu sosyal platforma destek oluyoruz” dedi.