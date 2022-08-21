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Mimar Sinan'ın onardığı Selçuklu mirası köprü yıllara meydan okuyor

21.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan Çeşnigir Köprüsü, iki yana eğimli kurulumu, sivri kemer açıklıkları, kesme taş mimarisi ve özgün yapım tekniğiyle dikkati çekiyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü Onur Kızılkaya: - "Anadolu'daki tarihi köprülerden günümüze kadar ulaşabilen iyi örneklerden biri"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kızılırmak üzerine inşa edilen Çeşnigir Köprüsü, farklı tarihlerde yapılan restorasyon çalışmalarıyla ayakta kalmayı başardı.

Kızılırmak üzerine 13. yüzyılda inşa edilen, Osmanlı döneminde de Padişah Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Mimar Sinan tarafından bakım ve onarımı yapılan Çeşnigir Köprüsü, aradan geçen yıllara rağmen ihtişamını koruyor.

Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin izlerini taşıyan köprü, ziyaretçilerini bekliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Onur Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşnigir Köprüsü'nün Karakeçili ile Köprüköy arasında inşa edildiğini belirterek, "1402 yılında Ankara Savaşı'nın yapılacağı alana giden Timur'un, ordusuyla köprüyü kullandığı da söyleniyor. Kapulukaya Barajı'nın faaliyete geçmesinden önce yol güzergahı üzerindeyken daha sonra köprünün ayak kısımları su altında kalmış." diye konuştu.

Kızılkaya, 110 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki köprünün kayalık arazide sağlam temeller üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Çeşnigir Köprüsü'nün Kızılırmak üzerinde sağlam bir zemine oturabilmesi için orta bölümünde belirgin eğim bulunduğuna dikkati çeken Kızılkaya, "İki yana eğimli bir kuruluma sahip olan köprü, sivri kemer açıklıkları bulunan, kesme taş mimarisi ve özgün yapım tekniğiyle Anadolu'daki tarihi köprülerden günümüze kadar ulaşabilen iyi örneklerden biri. Çeşnigir Köprüsü, Ankara 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşiv kayıtlarına göre, 1980 yılında tescilli yapı haline dönüştürüldü." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, köprünün üst tarafında bulunan Büklükale mevkisinde devam eden kazı çalışmalarından da anlaşılacağı üzere, bölgenin eski medeniyetlerce de ticaret yolu olarak kullanıldığının düşünüldüğünü kaydetti.

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