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Mimarsinan OSB’de seri ve güvenli ulaşım sağlanacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mimarsinan OSB’de seri ve güvenli ulaşım sağlanacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belediye Meclis kararı ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine ulaşım konusunda yol bağlantılarının güvenli hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.
Hem üretim merkezleri hem de ekonomik değerleri ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin şehrin batı kısmına ayrı bir misyon kattığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak üretimi artıran, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdamı artıran her projeye destek oluyoruz. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde özellikle yüksek tonajlı araçların OSB alanı içerisine girmelerini güvenli hale getirecek yeni bir çalışma yapılmıştır.” dedi.
Orta Doğu pazarına üretim ve ürün çeşitliliği açısından Kayseri şehrinin bir merkez olabileceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, başta Irak ve Suriye ülkelerine yapılacak ihracat ile üretimin aynı zamanda istihdamın artacağını, sonuç olarak Kayseri şehrinin daha çok kazanacağını söyledi.

Mimarsinan OSB’de seri ve güvenli ulaşım sağlanacak

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