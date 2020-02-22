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Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde yolcu minibüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Fuar merkezi yakınlarında meydana geldi.

Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde yolcu minibüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Fuar merkezi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüste bulunan 4 yolcudan G.Ş isimli yolcu yaralandı. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı

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