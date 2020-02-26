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Minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.02.2020 10:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan minibüsün aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Şuhut-Güneytepe köy yolu girişinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan minibüsün aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut-Güneytepe köy yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan Veyis G. yönetimindeki 03 SN 594 plakalı minibüs, yolun sağ tarafında park halinde bulunan aracı sollarken aniden yola çıkan yaya Hüseyin Efe A.’ya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Hüseyin Efe A. Şuhut Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

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