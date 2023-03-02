YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Minibüsüyle gittiği deprem bölgesinde günlerce ücretsiz çay dağıttı

Minibüsüyle gittiği deprem bölgesinde günlerce ücretsiz çay dağıttı

02.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı Recep Serek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından minibüsüyle gittiği Adıyaman'da, 12 gün boyunca depremzede ve arama kurtarma ekiplerine ücretsiz çay dağıttı.

Tuşba ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerini yaşayan 7 çocuk babası Serek, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden insanların yardımına koştu.

Evi hasar gördüğü için akşamları AFAD'ın verdiği konteynerde kalan Serek, depremden hemen sonra bir çay ocağı kiralayıp yerleştirdiği minibüsüyle Adıyaman'a hareket etti.

Yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından deprem bölgesine ulaşan Serek, aracını park ettiği Bulvar Caddesi'nde 12 gün boyunca kendi imkanlarıyla çay yapıp depremzede ve arama kurtarma ekiplerine dağıttı.

Yardımseverliğiyle örnek olan ve malzemeleri bittiği için memleketine dönen Serek, tekrar deprem bölgesine giderek yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara katılmak istiyor.

"57 BİN ÇAY DAĞITTIM"

Serek, AA muhabirine, Van'da daha önce meydana gelen depremlerin yol açtığı acıları unutmadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depdemlerden etkilenen vatandaşların yardımına koşmak için erkenden hazırlıklara başladığını anlatan Serek, "Daha önce Van'da birçok kez deprem oldu. Depremlerin nasıl bir felaket olduğunu ve nasıl acılara yol açtığını biliyorum. Bu nedenle depremin olduğu gün Adıyaman'a gitmek, oradaki asker, polis, AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile depremzedelere hizmet etmek istedim." diye konuştu.

Çay ocağı kiralayıp çay ve şeker aldığını belirten Serek, şunları kaydetti:

"Bütçemin yettiği kadar hazırlık yaptım. Plastik bardak ve 4 tüp aldım. 12 gün boyunca aracımda çay yaptım. 57 bin çay dağıttım, 160 kilogram şeker ve 65 kilogram çay harcadım. Malzemeler bitince ekiplerden destek aldım. Daha önce depremi yaşamıştım, nasıl bir şey olduğunu, bu süreçte çayın büyük bir ihtiyaç olduğunu da biliyordum. Hava soğuk olduğu için oradaki insanların çaya ihtiyacının olacağını düşündüm. Deprem bölgesine giderek hem yaşananları gördüm hem de onların acını paylaştım. Arabamda uyudum. Ekipler vardiyalı çalışıyordu, gece enkazdan dönen ekipler için ocağı açık tutuyordum. Onlara yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Şimdi geldim ama kalbim orada. Hep orada yaşayanları düşünüyorum. Telefonla görüştüklerim de var."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erciş Belediyesinden depremzede öğrencilere sinema etkinliğiErciş Belediyesinden depremzede öğrencilere sinema etkinliği
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyorKonya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Hatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldıHatay'da "Aleks" isimli köpek depremin 22. gününde enkazdan canlı kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Van çay ocağı

Van Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:24
İkindi
15:34
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Perşembe

Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Halk Eczanesi
Ipekyolu
Azizoğlu Eczanesi
Edremit
Havva Eczanesi
Tusba
Çağlar Eczanesi
Ercis
Yeni Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.