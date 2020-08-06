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Minik Arın’ın hayatı, bağışlanacak kan ve kök hücrelere bağlı

SİVAS HABERLERİ  | 06.08.2020 16:47 | Son Güncelleme

Lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Sivaslı minik Arın Yıldırım’ın hayatı, uygun donörün bulunabilmesi için bağışlanacak kök hücrelere bağlı.Sivas’ta yaşayan Emre ve Burcu Yıldırım çiftinin ikiz çocuklarından beş yaşındaki minik Arın’a rahatsızlanmasının ardından lösemi tanısı konuldu.

Minik Arın’ın hayatı, bağışlanacak kan ve kök hücrelere bağlı

Lösemi tanısı konulan 5 yaşındaki Sivaslı minik Arın Yıldırım’ın hayatı, uygun donörün bulunabilmesi için bağışlanacak kök hücrelere bağlı.
Sivas’ta yaşayan Emre ve Burcu Yıldırım çiftinin ikiz çocuklarından beş yaşındaki minik Arın’a rahatsızlanmasının ardından lösemi tanısı konuldu. Minik çocuk Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorlar minik çocuğun sağlığına kavuşabilmesi için ilik nakli olması gerektiğine karar verdi. İkiz kardeşinin dokuları Arın ile uyum sağlamadı. Yıldırım ailesi çocuklarını hataya tutundurabilmek için uygun döner aramaya başladı. Sivas Valiliğinin de desteği ile Kızılay tarafından, uygun donörün bulunabilmesi için kampanya başlatıldı. Tüm hayırseverler uygun donörün bulunulabilmesi için kök hücre ve kan bağışında bulunmaya davet edildi.

Minik Arın’ın hayatı, bağışlanacak kan ve kök hücrelere bağlı

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Merkez
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