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Minik Azra’dan anlamlı şiir

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara’da ailesiyle birlikte evde hazırladığı 23 Nisan şiirini okuyan minik Azra’nın performansı büyük beğeni topladı.Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan öğrenciler, bayramı evlerinde kutluyor.

Minik Azra’dan anlamlı şiir

Tekirdağ Malkara’da ailesiyle birlikte evde hazırladığı 23 Nisan şiirini okuyan minik Azra’nın performansı büyük beğeni topladı.
Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan öğrenciler, bayramı evlerinde kutluyor. Hüseyin Köse İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Azra Bilgi Yılmaz, Malkara ilçesinde görev yapan polis memuru babası Tayfun Yılmaz ve annesiyle birlikte hazırladığı 23 Nisan şiirini evinde seslendirdi. Hazırlanan klip, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Minik Azra’nın öğretmeni Aysel Çetok Kayar da bu güzel klip için tebrik mesajlarını iletti.
Minik Azra’nın sevimli performansı ailesini de gururlandırdı.

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Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:12
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:33

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Gürkan Eczanesi
Corlu
Vatan Eczanesi
Corlu
Doğan Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Başar Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Emin Eczanesi
Suleymanpasa
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