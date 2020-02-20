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Minik Cevahir gözlerini açtı

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.02.2020 09:40 | Son Güncelleme

Hakkari’de soluk borusuna yemek kaçan ve aylardır yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar gözlerini açtı.Hakkari’de 12 Kasım 2019 tarihinde soluk borusuna yemek kaçan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, önce Van’da sonra da Ankara’da tedavi altına alınmıştı.

Minik Cevahir gözlerini açtı

Hakkari’de soluk borusuna yemek kaçan ve aylardır yoğun bakımda tedavi altına alınan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar gözlerini açtı.
Hakkari’de 12 Kasım 2019 tarihinde soluk borusuna yemek kaçan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, önce Van’da sonra da Ankara’da tedavi altına alınmıştı. Aylardır süren tedavinin ardından Cevahir Mukaddes Akar, gözlerini açtı. Akar’ın tedavilere cevap vermesi nedeniyle mutluluklarını dile getiren baba Recep Akar ve anne Şükran Akar, ilk günden bugüne kadar yanlarında olan ve her türlü imkanı sunan yetkililere teşekkür ettiler.

AK Parti’li Kurt, Cevahir Mukaddes Akar’ı ziyaret etti
AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Cevahir Mukaddes Akar’ı ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatı üzerine Akar’ı ziyaret eden Kurt, Cevahir Mukaddes Akar’ın babası Recep Akar ve annesi Şükran Akar ile bir süre sohbet ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Minik Cevahir gözlerini açtı

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