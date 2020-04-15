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Minik ikizlerden "Evde kal" çağrısı

TOKAT HABERLERİ  | 15.04.2020 14:30 | Son Güncelleme

Zile'de 6 yaşındaki ikizler Elifnaz ve Osman Berat Çakmak, birbirleriyle röportaj yaparak "Evde kal" çağrısında bulundu - Elifnaz Çakmak: - "Sakın yaşlılarınızı, çocuklarınızı evden göndermeyin" - Osman Berat Çakmak: - "Jandarma ve polisler ile arkadaş oluruz. Bütün kötüleri yakalarız"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Zile ilçesinde, 6 yaşındaki ikizler evde kal çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan 6 yaşındaki ikizler Elifnaz ve Osman Berat Çakmak'ın "Evde kal" çağrısını içeren birbirleriyle yaptıkları röportajı babaları Mehmet Çakmak cep telefonuyla kaydetti.

Röportajda büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen Elifnaz Çakmak, "Sakın yaşlılarınızı, çocuklarınızı evden göndermeyin. Ama eldivenimizi maskemizi takıp koşarak marketten ekmeğimizi hemen alıp dönüyoruz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Koronavirüs ile ilgili evde kal Türkiye. Evde kalın. Türkiye seni çok seviyorum." dedi.

İkizlerin diğeri Osman Berat Çakmak da, "Jandarma ve polisler ile arkadaş oluruz. Bütün kötüleri yakalarız." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının günlerini evde oyun oynayarak vakit geçirdiğini belirten baba Mehmet Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kızım Elifnaz büyüyünce doktor olmak istiyor. Oğlum Osman Berat ise emniyet müdürü olmak istiyor. Oğlum ile kızım koronavirüs hakkında birbirleriyle röportaj yaparken ben de videoya çektim. Bugünlerde herkesin alınan tedbirlere uyması gerekiyor. İnşallah bugünler de geçecek. Evde kalalım."

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