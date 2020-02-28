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Minik karatecilere başkandan araç desteği

ANTALYA HABERLERİ  | 28.02.2020 17:35 | Son Güncelleme

Kemerli karateciler, Denizli’ye gitmek için kendilerine araç temini sağlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akar Karate Spor Kulübü sporcularına araç temin etti.

Kemerli karateciler, Denizli’ye gitmek için kendilerine araç temini sağlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür etti.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akar Karate Spor Kulübü sporcularına araç temin etti. Denizli’ye hazırlık maçları için gidecek olan 24 sporcuya araç temininde bulunan Başkan Topaloğlu, yine gönüllere dokundu. Ailelerin üzerindeki maddi ve manevi yükü biraz olsun hafifleten Topaloğlu, spora, sporcuya ve Kemer halkının yanında olduğunu bir kere daha gösterdi. Akar Karate Spor Kulübü sporcuları, araç desteği için Belediye Başkanı Topaloğlu’na teşekkür etti. Önceki yıllarda sürekli kendi imkanlarıyla çocuklarını başka şehirlere götürüp getiren veliler ise maddi anlamda kendilerine ve spora desteklerinden dolayı Topaloğlu’na teşekkürlerini iletti. Karate Antrenörü Emin Akar, yaptığı açıklamasında, uzun yılladır Kemer’de karate antrenörlüğü yaptığını söyledi. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun spora, sporcuya ve eğitime verdiği önemin her kesim tarafından bilindiğine dikkat çeken antrenör Akar, “Daha önce sürekli kendi imkanlarımızla şehir dışındaki organizasyonlara gidiyorduk. Ailelerin bütçelerini biraz sıkıntıya sokuyorduk. Bu sıkıntılara rağmen dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu çıkardık. Küçük bir çalışma alanımız var buna rağmen başarıdan başarıya koşuyoruz. Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu da sağ olsun bize yer temini sağlama sözünü verdi” dedi.
Akar, Türkiye Karate Şampiyonası öncesinde Denizli’deki hazırlık karşılaşmalarına gitmek için araç desteği veren Topaloğlu’ndan Türkiye Şampiyonası için de desteklerini beklediklerini dile getirdi.

"Destekleri bekliyoruz"
Denizli’deki hazırlık müsabakalarına 24 sporcuyla katıldıklarını ifade eden Akar, “Başkanımız Topaloğlu, bizden desteklerini esirgemiyor. Bize araç desteği sağladığı için teşekkür ederiz. Maddi anlamda sporcularımızın ailelerine de destek olmuş oldu. Üzerlerindeki büyük bir yükü hafifletti. 8-12 Nisan’da Kayseri’deki Türkiye Karate Şampiyonası için de Başkanımız Topaloğlu’nun desteklerini bekliyoruz. Bu desteğin karşılığını madalya ve kupa olarak vereceğiz. Aileler ve sporcular destek aldığı zaman kendilerini daha motive hissediyor. 24 tane ailenin hayır duasını alıyorsunuz. Bu anlatılmaz yaşanır. Bundan daha güzel bir şey yok. Başkanımız Necati Topaloğlu’ndan Allah razı olsun” diye konuştu.
Akar’ın konuşmasının ardından sporcular, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun temin ettiği araçla, Kemer Otogar önünden Denizli’ye doğru hareket etti.

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