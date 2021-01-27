YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Minik Kardelen’in kanarya isteğini Başkan Gürkan yerine getirdi

Minik Kardelen’in kanarya isteğini Başkan Gürkan yerine getirdi

27.01.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Minik Kardelen’in kanarya isteğini Başkan Gürkan yerine getirdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Meydanı’nda yapılan çalışmaları yerinde incelerken, yanına gelen minik Kardelen Ilık’ın kanarya isteğini hemen yerine getirdi.Başkan Gürkan’ın Kernek incelemeleri sırasında yanına gelen 11 yaşındaki Kardelen’in sohbeti eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kernek Meydanı’nda yapılan çalışmaları yerinde incelerken, yanına gelen minik Kardelen Ilık’ın kanarya isteğini hemen yerine getirdi.
Başkan Gürkan’ın Kernek incelemeleri sırasında yanına gelen 11 yaşındaki Kardelen’in sohbeti eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Daha önce evinde beslediği kuşun öldüğü için yeni bir muhabbet kuşu isteyen Kardelen’in talebini hemen yerine getiren Başkan Gürkan, küçük Kardelen’in babasını telefonla arayarak Kardelen’in gezilerine eşlik ettiğini söyledi. Başkan Gürkan, “Babası şu an biz Kardelen ile beraberiz. Küçük Kardelen ileride mühendis olmak istiyor. Bu yüzden yapılan hizmetleri bizimle beraber görmek istediğini belirtiyor. Ayrıca bizden küçük bir talebi var. Muhabbet kuşu alıp evde bakmak istiyor. Onun bu isteğini de yerine getireceğiz” dedi.
Telefon görüşmesinin ardından Kardelen’in anne ve babası da Kernek Meydanı’na gelerek Gürkan ile bir süre sohbet ettiler. Başkan Gürkan, Kardelen’in anne ve babasına; “Kendisine ve memleketine faydalı bir insan olacakmış. Kardelen bize söz verdi” dedi. Başkanı gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Kardelen ise “Eskiden bir muhabbet kuşum vardı ama öldüğü zaman çok üzülmüştüm. Şimdi onun aynısını aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ayrıca sizi gördüğüm için de çok heyecanlı ve mutluyum” şeklinde konuştu.

Minik Kardelen’in kanarya isteğini Başkan Gürkan yerine getirdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
12:44
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Asude Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Peynir bidonunda esrar ele geçirildi

Peynir bidonunda esrar ele geçirildi

Başkan Boyraz’dan istişare vurgusu

Başkan Boyraz’dan istişare vurgusu

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Kernek Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor

Akın’dan kongreye davet

Akın’dan kongreye davet

Gençler Battalgazi’yi dar makastan kurtaracak

Gençler Battalgazi’yi dar makastan kurtaracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.