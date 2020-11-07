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Minik öğrenciler depremi öğrendi

BİLECİK HABERLERİ  | 07.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde müftülüğe Merkez Kur’an Kursu öğrencileri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem egitimi aldı.Merkez Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri öğretmenleri Kevser Kaçal, eşliğinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ile ilgili bilgi sahibi oldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde müftülüğe Merkez Kur’an Kursu öğrencileri Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem egitimi aldı.
Merkez Kur’an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri öğretmenleri Kevser Kaçal, eşliğinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ile ilgili bilgi sahibi oldu. Kurs öğreticisi Kaçal, minik öğrencilere deprem halinde yapmaları gerekenleri ve doğal afete hazırlanmayı öğretti. Ayrıca İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle İzmir halkı başta olmak üzere tüm Türkiye’ye açtıkları pankartlarla geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Ufuk Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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