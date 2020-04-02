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Minik öğrenciler "Evde kal" çağrısına işaret diliyle çektikleri video ile destek verdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

Minik öğrenciler "Evde kal" çağrısına işaret diliyle çektikleri video ile destek verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için işaret diliyle video hazırladı.

Minik öğrenciler, evlerinde ailelerinin çektiği kısa videolarla, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Minikler, işaret diliyle büyüklerine "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Yaşlıları koruyalım. Yeni hayatlar kaybetmeyelim. Riskin önünü birlikte keselim. Kendin için, insanlar için lütfen evde kal. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar." diye seslendi.

Videonun son kısmında ise, "Öğrencilerimizi sağlıklı günlerde yeniden okulumuzda görebilmek için #evdekal Türkiye" yazısı yer aldı.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmenlerince sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

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Afyonkarahisar anaokulu öğrencileri "evde kal" işaret dili

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