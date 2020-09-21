YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Minik öğrenciler ilk defa okula gitmenin heyecanını yaşadı

Minik öğrenciler ilk defa okula gitmenin heyecanını yaşadı

BİLECİK HABERLERİ  | 21.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Bilecik’te ilk defa okula giden birinci sınıf öğrencilerinin heyecanlarının yüzlerine okunurken, minikler ilk günde boş olan okullarda doyasıya eğlendi.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de 6 ayın ardından yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı.

Minik öğrenciler ilk defa okula gitmenin heyecanını yaşadı

Bilecik’te ilk defa okula giden birinci sınıf öğrencilerinin heyecanlarının yüzlerine okunurken, minikler ilk günde boş olan okullarda doyasıya eğlendi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de 6 ayın ardından yüz yüze eğitimde ilk ders zili çaldı. Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri sınıflara sosyal mesafe kuralına göre alınırken, seyreltilmiş sınıflarda da bu kural uygulandı. Yüz yüze eğitimini ilk gününde veliler okula alınmazken, öğrencileri okul bahçesinde beklediler. Bilecik Sınav Koleji yüz yüze eğitimin ilk gününde minik öğrencilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına anlatırken, öğrenciler bir çok öğretmenler tarafından teneffüslerde sosyal mesafe kuralına uymaları için takip edildi. Minikler ilk günde arkadaşlarınla tanışırken, okulların açılmasında sevinçli olduklarını söylediler.

Minik öğrenciler ilk defa okula gitmenin heyecanını yaşadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:58
İkindi
16:24
Akşam
19:07
Yatsı
20:25

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Edebali Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
500 araçlık otopark yapımına başlandı
500 araçlık otopark yapımına başlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.