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Minik öğrenciler tarih şeridini gezdi

BİLECİK HABERLERİ  | 19.02.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bilecik’te anaokulu öğrencileri ’Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini’ gezerek yetkililerden bilgi aldı.Her gün yurdun birçok köşesinden konuklarını ağırlamaya devam eden Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridinin ziyaretçileri son olarak anaokulu öğrencileri oldu.

Bilecik’te anaokulu öğrencileri ’Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini’ gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Her gün yurdun birçok köşesinden konuklarını ağırlamaya devam eden Şeyh Edebali Türbesi ve Tarih Şeridinin ziyaretçileri son olarak anaokulu öğrencileri oldu. Kardeş okullar olarak gezi programına katılan öğrenciler, tarih şeridini gezerek öğretmenleri ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 6 yaş grubunun tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide, ’Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ görevlileri öğrencilere bilgi verdi. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler düzenlenen gezi programı dolayısıyla tarih şeridi görevlilerine teşekkür etti.

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