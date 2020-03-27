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Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

ANKARA HABERLERİ  | 27.03.2020 11:23 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, evlerinde fotoğraf ve videolarla "Evde Kal Sağlıklı Kal" çağrısında bulundu.Çin’de ortaya çıkan ve küresel bir tehdide dönüşen korona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, Ankara Pursaklar’da da minik öğrenciler evde yaptıkları etkinliklerle evde kalmanın önemini vurgulayarak evden eğitime devam ediyor.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, evlerinde fotoğraf ve videolarla "Evde Kal Sağlıklı Kal" çağrısında bulundu.
Çin’de ortaya çıkan ve küresel bir tehdide dönüşen korona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, Ankara Pursaklar’da da minik öğrenciler evde yaptıkları etkinliklerle evde kalmanın önemini vurgulayarak evden eğitime devam ediyor. Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencileri, korona virüs salgınına karşı farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı. Öğrencilerin evlerinde çektiği görüntülerde ‘Evinde Kal’ sloganı eşliğinde bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması istendi. Ellerine aldıkları ‘Evinde Kal’’ pankartları ile vatandaşlara seslenen öğrenciler, okula gitmeyi ve dışarı çıkmayı çok özlediklerini ve bu sürecin bir an önce bitmesi için evde kalmanın önemini anlattılar. Minikler çektikleri video ile de, "Sevdiklerimizi kaybetmemek, bu zor günleri geride bırakmak, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için, bizim için evinizde kalın. Korona virüsünü hep birlikte yenelim" dediler.
Öğrenciler, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere gece gündüz demeden hastanelerde, ambulanslarda ve eczanelerde vatandaşlara yardımcı olan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ettiler.

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