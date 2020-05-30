Minik öğrencilere evdeki malzemelerle etkinlik yaptırıyorlar

Etkinliklerde dışarıdan alıma ihtiyaç duyulmaması için her evde bulunan malzemeler tercih ediliyor.

İnternet sitesine giren çocuklar ın canlı izlediği çalışmalarla hem çocukların eğitim öğretimlerinin sürdürülmesi hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Proje kapsamında farklı kentlerdeki yaklaşık 40 okul öncesi öğretmeni, kendi kurdukları internet sitesinde, 3-6 yaş grubu öğrenciler için her gün yaklaşık bir saat çeşitli eğitici, öğretici çalışmalar yapıyor.

- "Çok güzel dönüşler oluyor"

Proje sorumlusu Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerin çalışmaya destek verdiğini söyledi.

Öğretmenlerin evlerinde hazırladıkları etkinlik planlarıyla, canlı yayınlarla öğrencilerle buluştuğunu belirten Eroğlu, "Her gün saat 14.00 ve 15.00 arasında bir öğretmen arkadaşımız, kendi hazırladığı program çerçevesinde etkinliklerimizi öğrencilerle buluşturuyor. Bu vesileyle, okul öncesi eğitimi birçok çocuğun evine taşımaya çalıştık." diye konuştu.

Eroğlu, projedeki gönüllü öğretmenlerin okullarda aktif çalıştığını, eğitim müfredatına uygun aktiviteler yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eğitim programlarımızı bütünleştirilmiş olarak hazırladık. Etkinliklerin 3-6 yaş arası çocuklarımızın tamamına yönelik olması nedeniyle, evde kardeşi olanlar beraber yapabiliyor. Çocuklar ve ailelerinden çok güzel dönüşler oluyor. Her gün aynı saatte tüm hazırlıklarını yapıp bizi bekleyen çocuklar var. Yayına 5 dakika bile gecikmiş olsak 'Bugün yayın var mı? Ne durumdayız?' gibi sorular, çalışma şevkimizi daha artırdı."