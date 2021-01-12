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Minik ressamlar ünlü ressamların izinde

12.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Ünlü ressamların paha biçilmez tablolarını mercek altına alan GKV Özel Anaokulu öğrencileri eserlerin detaylarını incelerken kendi yeteneklerini de ortaya koyarak Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa portresini mercek altına aldılar.Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri bir birinden farklı çalışmalarla sanat ve sanat tarihi alanında yeni deneyimler kazanırken minik ressamların yeteneklerini keşfetmeye yönelik yürütülen çalışmalarda dikkat çekiyor.

Ünlü ressamların paha biçilmez tablolarını mercek altına alan GKV Özel Anaokulu öğrencileri eserlerin detaylarını incelerken kendi yeteneklerini de ortaya koyarak Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa portresini mercek altına aldılar.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri bir birinden farklı çalışmalarla sanat ve sanat tarihi alanında yeni deneyimler kazanırken minik ressamların yeteneklerini keşfetmeye yönelik yürütülen çalışmalarda dikkat çekiyor. Görsel sanatlar dersinde ünlü ressamların resimlerini mercek altına alan minik öğrenciler sınıf öğretmenleri rehberliğinde ünlü eserlerin inceliklerini de keşfetmeye çalışıyor. Minik öğrenciler ressam kıyafetleri içerisinde Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa portresi üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitimde resim derslerinin büyük önem taşıdığını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt öğrencilerin bu dönemde kendilerini en iyi resim yoluyla ifade ettiğini, diğer taraftan yeteneklerinin keşfedildiğini sözlerine ekleyerek “ Görsel sanatlar alanında kurumlarımız öğrencilerin yeteneklerini keşfederek geliştirmeleri yönünde önemli destekler vermektedir. Bu sürecin başlangıcı okul öncesi eğitim olup bizlerde öğrencilerimize alanında uzman öğretmenlerimizin rehberliğinde çalışmalar yaptırıyoruz. Okul öncesi eğitimde resim faaliyeti çocukların sıkıntılarını, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin izlendiği önemli bir etkinlik olup bu süreçte bir birinden farklı faaliyetlerle öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlarken sanata olan ilgilerinin de artması sağlanmaktadır” dedi.
Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri Mona Lisa portresinin bütün detaylarını yakından izleyen ve üzerinde çalışmalar yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri bir taraftan resim sanatının inceliklerini öğrenirken bir taraftan da dersi eğlenceli hale getirerek güzel bir gün geçirmeyi ihmal etmedi.

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