Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

Diyarbakır’da eğitim veren Özel Yükseliş Koleji Anaokulu öğrencileri, küresel ısınmanın etkisiyle artan ve hızla devam eden kutup buzullarının erimesiyle ilgili ’buzullar erimesin’ temalı sergi açtı.

Dünyada küresel ısınmanın etkisi ile hızla devam eden kutup buzullarının erimesi Özel Yükseliş Koleji Anaokulu öğrencilerinin dikkatini çekti. Bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler Buzullar erimesin isimli sergi hazırladı. Sergide buzulların erime sebepleri, buzulların erimesi ile bundan etkilenen canlılar ve buzulların erimesini durduracak çözümler 3 boyutlu çalışmalar ile sergilendi. Sergi açılışına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul, İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof Dr. Hakan Çoksüer, hakim Fethi Tosun, Polisevi Müdürü Yener Boyraz, kurucu müdürlerden Abdurrahim Yıldız, okul Müdürlerinden Sedat Erdoğan ve Eyüp Aksoy, sergiyi gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sergiyi gezen öğrenci velileri de bu çalışmaları çocukları ile beraber zevkle yaptıklarını belirterek böylesi anlamlı bir projede katkılarının olmasının kendileri adına gurur verici olduğunu ifade etti.

