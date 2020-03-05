YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.03.2020 17:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da eğitim veren Özel Yükseliş Koleji Anaokulu öğrencileri, küresel ısınmanın etkisiyle artan ve hızla devam eden kutup buzullarının erimesiyle ilgili ’buzullar erimesin’ temalı sergi açtı.Dünyada küresel ısınmanın etkisi ile hızla devam eden kutup buzullarının erimesi Özel Yükseliş Koleji Anaokulu öğrencilerinin dikkatini çekti.

Diyarbakır’da eğitim veren Özel Yükseliş Koleji Anaokulu öğrencileri, küresel ısınmanın etkisiyle artan ve hızla devam eden kutup buzullarının erimesiyle ilgili ’buzullar erimesin’ temalı sergi açtı.
Dünyada küresel ısınmanın etkisi ile hızla devam eden kutup buzullarının erimesi Özel Yükseliş Koleji Anaokulu öğrencilerinin dikkatini çekti. Bu konuda farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler Buzullar erimesin isimli sergi hazırladı. Sergide buzulların erime sebepleri, buzulların erimesi ile bundan etkilenen canlılar ve buzulların erimesini durduracak çözümler 3 boyutlu çalışmalar ile sergilendi. Sergi açılışına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul, İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof Dr. Hakan Çoksüer, hakim Fethi Tosun, Polisevi Müdürü Yener Boyraz, kurucu müdürlerden Abdurrahim Yıldız, okul Müdürlerinden Sedat Erdoğan ve Eyüp Aksoy, sergiyi gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Sergiyi gezen öğrenci velileri de bu çalışmaları çocukları ile beraber zevkle yaptıklarını belirterek böylesi anlamlı bir projede katkılarının olmasının kendileri adına gurur verici olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:36
İkindi
15:49
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

İlginizi Çekebilir

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.