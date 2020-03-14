Minikler hünerlerini çamurda sergiliyor

Bilgievleri, öğrencilerine el beceresini geliştirmek ve streslerini azaltmak amacıyla uygulamalı olarak çanak çömlek eğitimleri veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Bilgievleri, öğrencilerini desteklemeye devam ediyor. Bilgievleri öğrencilerin el beceresini geliştirmek ve streslerini azaltmak amacıyla uygulamalı olarak çanak çömlek eğitimleri veriyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yapılan etkinliklerde Bilgievi’nin minikleri usta ellerden çömlek yapımını deneyimledi. Tüm malzemeler doğal olarak tasarlanırken, ustalar çocuklarla tek tek çanak-çömlek yapıyor. Öğrencilerin meraklı bakışlarla takip ettiği etkinliklerde sorulara da ayrıntılarıyla yanıt veriliyor.

Gelişen teknolojiyle kaybolmaya yüz tutan çömlekçiliğin yaşatılması için bu şekilde bir eğitim başlatan Bilgievleri, aynı zamanda öğrenciler için öğretici ve eğlendirici fırsat sunuyor. Bilgievi öğrencileri bayrak, vazo, tabak ve daha farklı görseller yaparak hem öğrendiler hem de eğlendiler.

Çömlek yapımı özelikle çocuklar üzerinde üretkenliği ve estetik duyarlılığı geliştirir. Özelikle küçük yaşlarda yapıldığı zaman birey diğer insanlarla etkileşim ve iletişime açık olduğu gibi, kültür değerlerini de tanır. Bununla beraber yetenekleri ortaya çıkarmada yardımcı olur, çevreyi ve kültürel özellikleri daha kolay tanımayı sağlar. Malzemenin çocuk üzerindeki olumlu etkilerinden biri de terapi amaçlı kullanılabilmesidir. Bireyin aşırı heyecanlı durumlarında sakinleştirici şiddet ve öfke durumlarını yok edici bir araç olduğu gibi çocuğun da kendini rahatça ifade etmesini sağlar.

