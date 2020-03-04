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Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Muğla’ya altın madalya

MUĞLA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı sporcusu Lara Su Koçak, Samsun’da düzenlenen 2020 Minikler Türkiye Şampiyonasında 13-14 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.2020 AsEs Minikler Türkiye Şampiyonası 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Samsun Salon Okçuluk Tesislerinde 108 kulüpten 1008 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Muğla’ya altın madalya

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı sporcusu Lara Su Koçak, Samsun’da düzenlenen 2020 Minikler Türkiye Şampiyonasında 13-14 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

2020 AsEs Minikler Türkiye Şampiyonası 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Samsun Salon Okçuluk Tesislerinde 108 kulüpten 1008 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk takımı şampiyonaya 11-12 yaş kızlar kategorisinde Ecesu Demircan ve Gizem Sağlık, 11-12 yaş erkekler kategorisinde Ahmet Emir Çakmak ve 13-14 yaş kategorisinde ise Lara Su Koçak ile katıldı.
Kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda, 11-12 yaş kızlar kategorisinde Ecesu Demircan Gümüş Madalya, Gizem Sağlık ise Bronz Madalyanın sahibi oldu. 13-14 Yaş Kızlar kategorisinde ise Lara Su Koçak Altın Madalya kazandı. Birincilik kürsüsüne çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sporcusu Lara Su Koçak İdlib’de şehit olan kahraman Mehmetçikleri unutmadı ve asker selamı verdi.

Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Muğla’ya altın madalya

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Burcu Eczanesi
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Can Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
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