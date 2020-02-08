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Miniklere 112 eğitimi

ANTALYA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

"Acil Durumlarda Tek Numara" sloganıyla başlatılan, 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında, Antalya’nın Serik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, miniklere bilgilendirmede bulundu."Acil Durumda Tek Numara" sloganıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında miniklerle bir araya gelen heyet, tanıtım broşürleri dağıttı.

"Acil Durumlarda Tek Numara" sloganıyla başlatılan, 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında, Antalya’nın Serik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, miniklere bilgilendirmede bulundu.
"Acil Durumda Tek Numara" sloganıyla başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım çalışmaları kapsamında miniklerle bir araya gelen heyet, tanıtım broşürleri dağıttı. Sinevizyon gösterimi ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemi hakkında bilgiler verdi. Çocuklar ise, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önemi, açıl durumlarda nasıl aranacağı, gereksiz yere meşgul edilmemesi gibi konularında bilgi sahibi oldu. Proje ile olaylara en kısa sürede yönlendirilmede bulunarak, müdahale edilmesini sağlamak istediklerini belirten, 112 acil servis merkezi görevlisi Fatih Şahin yaptığı açıklamada,”112 acil servis farkındalık projesi için bir araya geldiğimiz 7 grup emniyet, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, afad, sağlık ve orman bu kurumlara tek bir numara ile ulaşılabilirsiniz. 112 Acil Çağrı Merkezi. Bizim tek kurum altında buluşmamızın amacı oluşabilecek aksi durumlarda trafik kazaları, boğulma, yaralanma, yangınlarda tek çatı altında hızlı ve koordinasyonlu bir şekilde olaylara müdahale etmek. Projemizin amacı, vatandaşlarımızda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak. 112 Acil Çağrı Merkezimizi gereksiz yere meşgul etmeyelim. Gereksiz yere arayanları uyaralım. Bu projeye bütün insanlarımızın bize inanarak destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.
Anaokulu öğrencisi Zeynep Naz Altıntaş ise aldığı eğitim sonrası verdiği mesajda, “112’yi gereksiz yere aramayalım, çünkü ihtiyacı olanlar var. o zaman o anda yardım alamaz” dedi.

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