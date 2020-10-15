YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi

Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Dünya El Yıkama Günü’nde Zeytinburnu’nda gerçekleşen etkinlikte miniklere doğru el yıkama tekniği anlatılırken küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazanılmasının önemine dikkat çekildi.Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle 15 Ekim ‘ Dünya El Yıkama Günü’ dolayısıyla el hijyeni önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Sağlık Elde Başlar’ projesi hayata geçildi.

Dünya El Yıkama Günü’nde Zeytinburnu’nda gerçekleşen etkinlikte miniklere doğru el yıkama tekniği anlatılırken küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazanılmasının önemine dikkat çekildi.

Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle 15 Ekim ‘ Dünya El Yıkama Günü’ dolayısıyla el hijyeni önemine dikkat çekmek amacıyla ‘Sağlık Elde Başlar’ projesi hayata geçildi. Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlköğretim Okulu’nda gerçekleşen programa Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer katıldı. Doç. Dr. Süda Tekin çocuklara doğru el yıkama tekniğini uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte minik öğrencilere küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırarak eller aracılığıyla bulaşan bir çok hastalığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde el hijyeninin öneminin vurgulandığı etkinlikte çocuklara hijyen seti dağıtıldı.

“Büyük bir salgınla mücadele ediyoruz temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi “
Konuyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ‘’ Bugün ilçemizde 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Dünya El Yıkama Günü başlangıç dersini yapıyoruz. Bu yıl 4’üncüsünü yapıyoruz ama geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren dünyayı ve Türkiye’yi tabiri caizse kasıp kavuran hepimizin hayatını etkileyen şu an hepimizi maskeli hale getiren büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın bir kez daha hijyenin, temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Temizliğin en başta elle başladığı birçok hastalıklardan korunmanın yolunun ellerimizi temiz tutmamız olduğunu bütün dünyaya ve Türkiye’ye gösterdi. Geçtiğimiz yılda benzer bir programı yine Koç Üniversitemizle, milli eğitim müdürlüğümüzle, kaymakamlığımızla işbirliğiyle yapmıştık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bütün birinci sınıflara girip mobil lavaboyla hocalarımız, doktorlarımız doğru el yıkamayı çocuklarımıza öğretecekler’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:55
İkindi
15:59
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
2 Polisin Şehit Edilmesi Olayına Karışan Örgüt Mensubu İstanbul’da Yakalandı
2 Polisin Şehit Edilmesi Olayına Karışan Örgüt Mensubu İstanbul’da Yakalandı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.