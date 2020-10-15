Miniklere doğru el yıkama tekniği öğretildi

“Büyük bir salgınla mücadele ediyoruz temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi “

Konuyla ilgili konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ‘’ Bugün ilçemizde 4’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Dünya El Yıkama Günü başlangıç dersini yapıyoruz. Bu yıl 4’üncüsünü yapıyoruz ama geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren dünyayı ve Türkiye’yi tabiri caizse kasıp kavuran hepimizin hayatını etkileyen şu an hepimizi maskeli hale getiren büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın bir kez daha hijyenin, temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Temizliğin en başta elle başladığı birçok hastalıklardan korunmanın yolunun ellerimizi temiz tutmamız olduğunu bütün dünyaya ve Türkiye’ye gösterdi. Geçtiğimiz yılda benzer bir programı yine Koç Üniversitemizle, milli eğitim müdürlüğümüzle, kaymakamlığımızla işbirliğiyle yapmıştık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bütün birinci sınıflara girip mobil lavaboyla hocalarımız, doktorlarımız doğru el yıkamayı çocuklarımıza öğretecekler’’ ifadelerini kullandı.

