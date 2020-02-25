Miniklere sivil savunma eğitimi

Odunpazarı Belediyesi, Sivil Savunma Günü nedeniyle Zeytindalı Çocuk Merkezi’nde bir etkinlik düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, kreşlerde ve çocuk merkezlerinde çalışmalarına devam ediyor. Çocuklara sivil savunma ile ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte, 110 Yangın İhbar, 112 Acil Çağrı ve 155 Polis İmdat Çağrı numaraları öğretildi. Polis, itfaiye ve acil tıp servis teknisyeni kostümleri giyen minikler kimi zaman polis, kimi zaman itfaiyeci kimi zaman da ambulans ile hastaya koşan birer acil tıp teknisyeni elemanı oldu. Oyunlar oynayarak öğrenen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Çocukların bir olumsuzlukla karşılaştıklarında nereye başvuracağını bilmesinin önemli olduğunu ifade eden yetililer, Odunpazarı Belediyesi bünyesinde yer alan kreş ve çocuk merkezlerinde çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



