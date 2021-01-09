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Miniklerin duyarlılığı ödüllendirildi

09.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Ordu Tabip Odası Başkanlığı tarafından, pandemi nedeniyle duyarlılık göstererek büyüklerini uyaran miniklere tablet hediye edildi.Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla büyüklerini uyararak virüsün bitmesini kolaylaştırmak için çalışma yapan minikler Ordu Tabip Odası Başkanı Dr.

Ordu Tabip Odası Başkanlığı tarafından, pandemi nedeniyle duyarlılık göstererek büyüklerini uyaran miniklere tablet hediye edildi.
Pandemi nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla büyüklerini uyararak virüsün bitmesini kolaylaştırmak için çalışma yapan minikler Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Coşkun tarafından ödüllendirildi. Virüsten korunmak için yapılan videolu yarışmayla uyarı yapan minikler tabletle ödüllerildi.
Pandemide korunma tedbirlerini çocuk söylemi ile büyüklere hatırlatmak olduğunu söyleyen Başkan Ali Coşkun, "Bilindiği gibi 1 ay önce Ordu Tabip Odası Yönetim kurulu olarak ilk okul 1 ve 2. sınıfta okuyan çocuklarımız arasında ödüllü bir yarışma başlatmıştık. Yarışmanın konusu pandemide korunma tedbirlerini çocuk söylemi ile büyüklere hatırlatmaktı. Bunun için yarışmaya katılan her çocuk çok kısa video çeksin bize göndersin dedik. Ordu’nun dağlarından merkezine kadar birçok çocuğumuz yarışmaya katıldı. İlk 3 dereceye giren Çaybaşı ilçesinin İlküvez Mahallesi, Gölköy ve Akkuş ilçesinden 3 çocuğumuza ödül olarak eğitimlerde kullansın diye birer tablet verdik. Diğer katılımcı yavrularımıza da hazırladığımız Teşekkür belgelerini takdim ettik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Bizler onları öyle görünce daha da mutlu olduk. İlküvez Mahallemizdeki çocuğumuza ödülünü ben verdim. Gölköy’deki çocuğumuza ödülünü yönetim kurulumuz Üyesi Dr. Emre Gül verdi. Akkuş’daki çocuğumuza da ödülünü orada görev yapan kardeşimiz Dr. Engin Demir verdi. Bu ödüllerin finansmanını da Tabip Odamızın bütçesinden değil, kişisel bütçemizden karşıladık. Kişisel bütçemiz ile tüm hekim kardeşlerim el ele verirsek çok daha güzel ve faydalı işler yapabiliriz. İnşallah böyle bir proje de bize nasip olur" dedi.

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