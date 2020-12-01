Miray Daner'den Boran Kuzum itirafı: Sınırları zorlayabiliyoruz

Miray Daner, Re Touch Mag dergisine kapak oldu. Adının aşk dedikodularına karıştığı Boran Kuzum hakkında açıklamalar yaptı.

Daner, “Vatanım Sensin'den sonra Boran Kuzum ile birlikte yeniden bir aradasınız. Fanlarınız özellikle bu durumdan çok memnun. Boran Kuzum ile birlikte rol almak nasıl bir duygu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her şeyden önce Boran’ı çok seviyorum ve mesleki olarak çok başarılı buluyor, oyunculuğunu çok takdir ediyorum. Bunun yanı sıra daha önce çalışmış olmamızdan dolayı birbirimizin oyun alanlarına hakimiz ve bu durum çok güvende hissettiriyor. Olabilecek en iyi performansı yakalamak ve yansıtmak için birbirimizin sınırlarını zorlayabiliyor çok rahat paslaşabiliyoruz. Bu da benim açımdan çok büyük bir şans ve avantaj.”

