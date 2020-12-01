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Miray Daner'den Boran Kuzum itirafı: Sınırları zorlayabiliyoruz

01.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Miray Daner'den Boran Kuzum itirafı: Sınırları zorlayabiliyoruz

Saygı dizisinde yeniden bir araya gelen Miray Daner ve Boran Kuzum birbirine çok yakıştırılan ikililer arasında. Daner partneriyle ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Miray Daner, Re Touch Mag dergisine kapak oldu. Adının aşk dedikodularına karıştığı Boran Kuzum hakkında açıklamalar yaptı.

Daner, “Vatanım Sensin'den sonra Boran Kuzum ile birlikte yeniden bir aradasınız. Fanlarınız özellikle bu durumdan çok memnun. Boran Kuzum ile birlikte rol almak nasıl bir duygu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı'daki küvet sahnesi olay olduBoran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı'daki küvet sahnesi olay oldu

“Her şeyden önce Boran’ı çok seviyorum ve mesleki olarak çok başarılı buluyor, oyunculuğunu çok takdir ediyorum. Bunun yanı sıra daha önce çalışmış olmamızdan dolayı birbirimizin oyun alanlarına hakimiz ve bu durum çok güvende hissettiriyor. Olabilecek en iyi performansı yakalamak ve yansıtmak için birbirimizin sınırlarını zorlayabiliyor çok rahat paslaşabiliyoruz. Bu da benim açımdan çok büyük bir şans ve avantaj.”

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