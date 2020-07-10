YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Mirkelam’dan 100’üncü yıl kutlaması

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam Birecik ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mirkelam mesajında, "Osmanlı İmparatorluğu’nun idam fermanı olan Mondros Mütarekesi’nden sonra Halep’in düşmesiyle birlikte bölgemize yayılan düşman işgalinin ilk hedeflerinden biri stratejik önemleriyle Cerablus, Nizip ve Birecik’ti. Birecik o tarihte Halep’e bağlı olmayıp müstakil Urfa mutasarrıflığına bağlı olması itibarıyla mütareke kapsamı dışında bulunmasına rağmen İngilizler tarafından mütarekeye aykırı olarak zorla işgal edilmişti ve işgal tarihinden itibaren Birecik halkı protestolarla bu durumu bütün yurda ve dünyaya ilan etmişlerdi. Bir yandan da teşkil edilen Kuvayı Milliye ile örgütlenen Birecik halkı, eşrafıyla, esnafıyla, işçisiyle, köylüsüyle her bir ferdiyle teşkilatı genişleterek işgale karşı mücadele vermiştir. İşgal kuvvetlerinin zamanın en üstün teknolojisiyle yapılmış ağır silahlarına karşı sınırlı imkanlarıyla ve ustalarının dut ağacından yaptığı topla tarih yazan Birecikliler işgal güçleriyle göğüs göğüse mücadele eden kahramanlarının kanlarıyla destan yazmış ve aziz milletin yıkılmaz kalesi olarak yaşayıp Yavuz Sultan Selim’in tevdi ettiği emanete sonsuza kadar sahip çıkma kararlığını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bugün, 100’üncü yılını büyük bir gururla kutladığımız Birecik’in düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle, başta Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, mübarek kanlarıyla bu toprakları bizlere yeniden vatan yapan aziz şehitlerimizi, Birecik Kuvayı Milliyesinin tüm kahraman mensupları ile ebediyete intikal etmiş gazi ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, saygılar sunuyorum. Birecik ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlarım” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:54
Yatsı
21:30

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Akelçi Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
Forum Eczanesi
Merkez
Topçu Meydanı Eczanesi
Merkez
Kaan Nur Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.