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Miryokefalon Zaferi’nin 844. yılında anma programı düzenlendi

KONYA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:55 | Son Güncelleme

Anadolu’nun Türk yurdu olarak perçinlendiği Miryokefalon Zaferi’nin 844’üncü yıldönümü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Anadolu’nun Türk yurdu olarak perçinlendiği Miryokefalon Zaferi’nin 844’üncü yıldönümü kapsamında anma programı gerçekleştirildi. Alaaddin Camii Sultanlar Türbesi’ndeki programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile dua edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Miryakefalon Zaferi’nin 844’üncü yıldönümü kapsamında anma programı gerçekleştirildi. Tarihçilerin Konya sınırlarındaki Bağırsak Boğazında yapıldığını belirlediği Miryokefalon Zaferi’nin 844’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programı Alaaddin Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrası aynı caminin haziresindeki Sultanlar Türbesi bölümünde düzenlendi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar katıldı.
Programda Miryokefalon Zaferi’nin 844. yıldönümü dolayısıyla Kur’an-ı Kerim tilaveti ile dua edildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Miryokefalon Zaferi’nin 844’üncü yılını kutlayarak, “Salgın nedeni ile bu yılki Miryokefalon etkinliğini Bağırsak Boğazında yapamadık. Bu yıl zaferi savaş alanında değil gönüllerimizde kutluyoruz. 1071 Malazgirt Zaferi Türklere Anadolu’nun kapılarını açmış, 1176 Miryokefalon Zaferi ise Türklere Anadolu’yu kalıcı yurt yapmıştır. Bu büyük zafer ile üzerinde yaşadığımız aziz toprakları bize vatan yapan ecdadımızı minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

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