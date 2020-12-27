Misi Akademi’de mitoloji meraklıları buluştu

Nilüfer Belediyesi, Misi Akademi kapsamında düzenlediği son atölye çalışmasında mitoloji meraklılarını buluşturdu. Doç. Dr. Erman Güler’in katılımıyla yapılan “Mitoloji Atölyesi’nde Okumak” konulu atölye çalışmasına, yurdun dörtbir köşesinden katılım oldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün düzenlediği Misi Akademi, değerli isimleri çevrimiçi etkinliklerde konuk etmeye devam ediyor. “Mitoloji Atölyesi’nde Okumak” başlığı ile düzenlenen Akademi’nin bu haftaki konuğu İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erman Güler oldu. Arkaik Yunan şiiri, erken ve klasik Yunan düşüncesi, Yunan filolojisi, Yunan yorum geleneği alanlarında araştırmaları bulunan Doç. Dr. Güler’in söyleşisi ilgiyle izlendi. Aynı zamanda 2020 yılının son atölye çalışması olan etkinliğe; Bursa’nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana ve Ağrı gibi farklı illerden katılım oldu.

İki gün süren ve ücretsiz düzenlenen atölyeye katılan öğretmen, öğrenci, avukat ve oyuncu gibi farklı mesleklerden katılımcılar, Doç. Dr. Erman Güler ile verimli saatler geçirdi. Mitolojinin cezbedici anlatılarının farklı yaş gruplarından hemen herkesin dikkati çektiğini anlatan Doç. Dr. Erman Güler, şöyle devam etti:

“Mitolojik anlatılar; zaman zaman çocuklar için hayal gücünü besleyen hikâyeler, zaman zaman da psikolojinin geleneksel yorumlarının iskeletini oluşturan kurgular olarak okunabilirler. Tarih boyunca her medeniyetin kurucu unsurları olarak mitler toplumsal belleğe kazınmış vaziyette belirli düşünme biçimlerine malzeme ve model olmuşlardır. Dolayısıyla mitler sağladıkları çerçeveyle bir medeniyetin temel düşünce arketiplerini sağladıkları kadar, bu arketipler sayesinde doğanın ve evrenin nasıl anlaşılabileceği konusunda da kılavuzlar haline gelmişlerdir. Ancak bilhassa belirli soruların cevapları konusundaki yaygın yanılgılar bizi mitolojinin sağladığı asıl bilgiden mahrum bırakabilir.”

İki gün boyunca ilgiyle izlenen atölyede; Mitoloji nedir, ne değildir? Mitler niçin ve nasıl oluşurlar? Mitleri kimler oluşturur? Mitlerin sanat, felsefe ve siyasetle ilişkileri nelerdir? Mitlerin tarih, bilgi ve inanç sistemleriyle bağlantıları nelerdir? Mitlerin hangi işlevleri olmuştur? Bir kültürel ve siyasi bütünleştirme aygıtı olarak mitler nasıl kullanılabilirler? Mitlerin yeniden biçimlendirilmesinin sebepleri ve sonuçları nedir? gibi sorulara yanıt arandı. 94 katılımcıyla yapılan atölyenin yoğun ilgi görmesi üzerine aynı atölyenin Ocak ayında ikinci kez yapılacağı belirtildi.



