Mısır Araştırma Enstitüsünün arazileri Başak Traktör ile işlenecek

UĞUR SUBAŞI - Mısır Araştırma Enstitüsüne ait tarım arazileri Sakarya'daki Başak Traktör Fabrikası'nda üretilen araçlar tarafından sürülerek, hem traktörlerin satış öncesi testi yapılacak hem de Enstitünün bu alandaki maliyeti azaltılacak.

Arifiye ilçesinde, ıslah projeleri ve Ar-Ge yoluyla mısır ve buğday çeşitlerine yönelik çalışmalar yürüten Enstitü ile Başak Traktör Fabrikası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolde, kazan kazan modeliyle fabrikanın geliştirdiği traktör ve ekipmanların tarla sürme, toprak hazırlama, ekim, bakım, hasat ve harman işleri döneminde, traktörlerin satış öncesi performansı, verim elektronik dümenleme sistemi ile hassas tarım, ağırlık dağılımı, yakıt tüketimi, ergonomi ve konfor gibi kriterlerin değerlendirilmesi ve yeterliliğinin ölçülmesi gibi birçok test fabrika personelince yapılacak.

Ayrıca Enstitü arazilerinin toprak işleme ekim, bakım hasat, harman dönemlerinde iş gücü ve mekanik güç gereksinimi karşılanarak verimlilik artırılacak. Enstitünün bu işlemlerdeki maliyetlerinin azaltılması ve Türk tarımına katkı sağlanması hedefleniyor.

- "Yıllık bazda bakıldığında 1000-1500 dönüm arazide sürüm olacak"

Enstitü Müdürü Bülent Cengiz, AA muhabirine, protokol çerçevesinde, fabrikanın kendi traktörleriyle ilgili testleri Enstitüye ait arazilerde yapacağını söyledi.

Arazilerde tarım konusundaki işlemleri Başak Traktör Fabrikası ile beraber yapacaklarını ifade eden Cengiz, "İki kurum adına da güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Bunu ileriki süreçte daha da büyük bir iş birliği haline getirebiliriz. Yıllık bazda bakıldığında 1000-1500 dönüm arazide sürüm olacak. Böyle bir alanın sürülme ve diğer işlemleri olsun bizlere maliyet ve yükümlülük getiriyor. Başak Traktör'ün de büyük ve uzun arazilere ihtiyacı var. İki kurum adına da güzel bir çalışma." diye konuştu.

- "Traktörü çiftçimize sunmadan önce toprakla buluşturmak istiyoruz"

Başak Traktör Prototip Birimi Sorumlusu Mehmet Ertatlı, yeni geliştirdikleri traktörlerin tarla testi denemesini yapmak için Enstitü ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

İki kurumun bir payda altında toplandığı için memnuniyet duyduklarını aktaran Ertatlı, "Geliştirmiş olduğumuz traktörlerin çiftçi gözünde değerlendirmesini yapmak için traktörü toprakla buluşturma ihtiyacı hissediyoruz. Mısır Araştırma Enstitüsü de tek parça ve büyük arazilerde traktörlerimizi denemek, bizlere traktörlerimizi çiftçilerimize daha iyi bir kondisyonda sunmak için imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının hem Başak Traktör hem de Enstitü için faydalı olacağını vurgulayan Ertatlı, şöyle konuştu:

"Traktörlerin buradaki denemeleri tamamlandıktan ve seri üretime geçildikten sonra Avrupa'ya ihracatı konusunda da bir engel olmayacak. Ülkemizde geliştirilen, yetiştirilen ürünlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için tarım ekipmanlarının verimli olarak kullanılması gerekiyor. Bizim de burada amacımız Başak Traktör olarak çiftçimize daha verimli ve yetiştirdikleri mahsule uygun ürünler sunmak. Belli testleri gerçekleştirip kendi ürünümüzden emin olduktan sonra piyasaya sunmayı istiyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmanın maksadı da bu."

