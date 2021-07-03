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Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı Sivas'ta kınandı

03.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı Sivas'ta kınandı

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam cezası kararı Sivas'ta kınandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcileri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında verilen idam kararını protesto etti.

Kentte gerçekleştirilen İHH İnsani Yardım Vakfı Bölge toplantısına katılan 30 il temsilcisi, öğlen namazının ardından Ulu Camii bahçesinde toplandı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Başkanı Efe Zileli, son günlerde Mısır'da yaşanan olayların zulmün en açık örneklerinden olduğunu söyledi.

Mısır'da siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkoyma, işkence ve infaz gibi hak ihlallerinin sistematik devam ettiğine dikkati çeken Zileli, "Cezaevlerinde tutuklu insan sayısının 10 binleri bulduğu tahmin edilmektedir. Mısır'da yüzlerce kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelerine bile haber verilmeden infaz edilmiştir. Son olarak aralarında önde gelen siyasi kişilerin de olduğu 12 kişi hakkındaki idam cezası onanmış sanıkların savunma hakkını kullanması ihlal edilirken avukatların da itirazları maalesef sonuçsuz kalmıştır." dedi.

Zileli, insanlığa ortak çağrı yaptıklarını dile getirerek, "Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve insan hakları kuruluşlarını, ülkemizdeki ve dünyadaki vicdan sahiplerini, idamların durdurulmasına yönelik çabaya davet ediyorum." diye konuştu.

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