Mısırlı yeni sevgiliden Şeyma Subaşı'ya 3 milyon 700 bin TL'lik saat!

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

SAATİ SERVET DEĞERİNDE

Geçtiğimiz haftalarda Miami'den ev aldığını duyuran Subaşı'nın paylaşımında sevgilisinin yüzünü yine gizlediği görüldü.

30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın lüks marka saati de dikkatlerden kaçmadı.

MISIRLI SEVGİLİDEN ŞEYMA'YA MİLYONLUK HEDİYE

Şeyma Subaşı'ya yaklaşık 3 milyon 700 bin TL değerindeki saati, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediye ettiği iddia edildi.



