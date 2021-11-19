İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Fethiye Belediyespor'u uzatma sonucunda 92-90 mağlup etti.

Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarıyı 42-39 önde tamamladı. Fethiye Belediyespor ikinci yarıda dengeyi sağlayınca normal süre 80-80 beraberlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Bornova Belediyesi Karşıyaka, karşılaşmayı 92-90 kazandı.



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