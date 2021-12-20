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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

20.12.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Ormanspor: 85 - Fethiye Belediyespor: 72

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, Fethiye Belediyespor'u 85-72 yendi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 48-36 önde bitiren OGM Ormanspor karşılaşmayı da 85-72 kazandı.

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