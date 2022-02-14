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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

14.02.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Ormanspor: 78 - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 86

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. hafta maçında OGM Ormanspor sahasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya 86-78 yenildi.

Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını OGM Ormanspor 44-43 önde tamamladı.

İkinci yarısı da çekişmeli geçen müsabakada Bornava Belediyesi Karşıyaka, OGM Ormanspor'u 86-78 yendi.

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