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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftası üç maçla sürdü

23.01.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftası üç maçla sürdü

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftası oynanan üç maçla sürdü.

Ligde oynanan günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol: 76-80

Samsunspor-TED Ankara Kolejliler: 74-71

Mamak Belediyespor-OGM Ormanspor: 85-55

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