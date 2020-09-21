MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı yapılan duruşmaya tutuklu 12 sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısının bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiği, bir kısım sanık müdafinin soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin dosyanın geldiği aşama itibarıyla reddine ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sunduğu öğrenildi.

Mahkemenin bugünkü oturumunda, bir kısım sanık avukatlarının da esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, diğer sanık ve avukatlarının savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.