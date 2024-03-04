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Miting gibi açılış

İHA İHA
04.03.2024 14:51
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AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer’in seçim irtibat ofisinin açılışı, miting havasında gerçekleşti. Vatandaşlar Dinçer’e yoğun ilgi gösterdi.

Miting gibi açılış

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer’in seçim irtibat ofisi yoğun katılımla gerçekleşti. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Saltık, parti temsilcileri, oyuncu Bekir Aksoy ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış mitingleri aratmadı.

Meşalelerle karşılan AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Yaklaşık 3 aydır Mudanya sokaklarında halkımızla birlikteyiz. Sorunlar var ama çözümü basit. En önemli problem iletişim. Halkımızla iletişim kapıları kapanmış. Kamu kurumlarımızda iletişim kesilmiş. İnşallah bunların hepsini çözeceğiz. Her cuma günü bir mahallemizde köyümüzde halkımızla buluşacağız. 15 günde bir halk günü yapıp son vatandaşımız sorununu anlatana kadar dinleyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya ile ilgili bir sürü proje gerçekleştirecek. İnşallah Bursa Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çözülemeyen Mudanya’nın sorunlarını elbirliğiyle gidereceğiz. Kamu kurumlarıyla iletişimi en üst seviyeye getireceğiz. Ben Mudanya’da yaşlılarımıza evlat, büyüklerimize kardeş, çocuklarımızın abisi, yaşıtlarımızın dostu olarak Mudanya’ya hizmet edeceğim" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bu coşkulu kalabalığı görünce anladım ki Mudanya işi bitirmiş. Biz Mudanya’yı gerçek belediyecilikle buluşturmak istiyoruz. Mudanya sadece Türkiye’de değil tüm dünyada anlatılabilecek güzellikte bir yer. Biz Mudanya’yı dünyada örnek gösterilecek bir yer olması için AK belediyecilikle tanıştırmak istiyoruz. Bizim gayemiz, ilçemize, şehrimize ülkemize hizmet etmek. Taş üstüne taş koymak. Biz Mudanya Bursa’nın, Türkiye’nin en güzel ilçesi olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Bizleri yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Mudanya bizim kanayan yaramız. 2 dönem önce Hasan Aktürk döneminde yapılan hizmetlerin üzerine bir şey konulmadı. Gerçek belediyecilik için Mudanya’nın AK Parti’ye ihtiyacı var. Gökhan Dinçer kardeşimize sahip çıkmanızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "İnşallah 31 Mart’ta Mudanya’yı AK Parti belediyeciliği ile yeniden hizmetle buluşturacağız. Gökhan benim kardeşim, evladım gibi. Beraber görev yaptık. Gökhan kardeşime sahip çıkmanızı istiyorum. Mudanya’yı turizm anlamında da ileri taşımak inşallah bize nasipolacak"dedi.

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