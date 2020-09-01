YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Mitolojik varlık "Satyros" kabartması restore ediliyor

Mitolojik varlık "Satyros" kabartması restore ediliyor

İZMİR HABERLERİ  | 01.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy: - "Satyros kabartması yerde yatar vaziyette, atıldığı için kırılmış ve 4 parça halinde elimize geçti. Atıldıktan sonra bir anlık boşlukta üzerinin toprakla örtülmesi yapı malzemesi olarak kullanılmasını engellemiş. Bu da bizim için büyük şans oldu"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında bulunduktan sonra koruma altına alınan "mitolojik bir varlık Satyros kabartması" için restorasyon çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesince Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda binlerce yıl öncesine ait eserler gün yüzüne çıkartılıyor.

Kazı ekibi tarafından Smyrna Tiyatrosu'nda bulunan 1 metre 70 santimetre boyunda ve mermerden yapılmış 1800 yıllık Satyros kabartması da uzmanlar tarafından restore ediliyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, AA muhabirine, tiyatro bölgesinin, milattan önce 3. yüzyıl ile milattan sonra 3. yüzyıl arasında kullanıldığını söyledi.

Tiyatro kapsamında alt kademede 11 oturma sırası ortaya çıkardıklarını ve sahne arkasındaki kazıları sürdürdüklerini belirten Ersoy, "Buradan heykel parçaları çıkarıyoruz. Bazıları iyi korunmuş durumda. Ortaya çıkardığımız Satyros, belki son yıllarda bu anlamda elde edilen en önemli buluntu." dedi.

Satyros'un, tiyatroların koruyucu tanrısı olarak bilinen Dionysos'a ilişkin etkinliklerde arkeologların karşısına çıktığını ifade eden Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Dionysos'a yönelik ritüellerde tasvir edilen Satyros bazen tek ayaklı olarak karşımıza çıkar. O dönemde yaşayan insanların inancına göre doğada dolaşırlar. Üst kısmı insan şeklindedir. Boynuzları vardır. Bazen tümüyle insan olarak da görebiliyoruz. Onları, Dionysos etkinliklerinde karşımıza çıkan mitolojik varlıklar olarak değerlendirebiliriz. Maenadlar da aynı ritüellerde kadınları temsil ediyorlar. Satyros ve Maenadların Dionysos'a ait parçalar olduğunu söylüyoruz."

Antik tiyatroların erken Hristiyanlık döneminde kullanım dışı kaldığına işaret eden Akın Ersoy, pagan yapılar ile tanrı heykellerinin de tahrip edildiğini belirtti.

Romalıların Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinin ardından tanrı heykellerinin alınlarına haç çizildiğini ya da kireç ocağında eritildiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Tiyatrolar kullanım dışı kaldıktan sonra çevredeki heykel ve kabartmalar sökülmüş, kireç veya yapı malzemesi olarak kullanılmış. Satyros kabartması yerde yatar vaziyette, atıldığı için kırılmış ve 4 parça halinde elimize geçti. Atıldıktan sonra bir anlık boşlukta üzerinin toprakla örtülmesi yapı malzemesi olarak kullanılmasını engellemiş. Bu da bizim için büyük şans oldu"

Kabartma üzerinde jeologların inceleme yaptığını hatırlatan Ersoy, mermerin Afrodisyas ya da Tassos'tan getirilmiş olabileceğini aktardı.

Envanter çalışmalarının ardından kabartmanın müzede sergileneceğine değinen Akın Ersoy, bölgede ayrıca sikke ve seramiklerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:16
İkindi
16:55
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Edikli Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İzmir’den Silikon Vadisine
İzmir’den Silikon Vadisine
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.